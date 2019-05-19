السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تفرش عددًا من الجوامع بمحافظة دومة الجندل



دومة الجندل 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، فرش عددٍ من الجوامع والمساجد في محافظة دومة الجندل، ضمن مشروع الفرش الذي اعتمدته الوزارة هذا العام 1440هـ، وتواصل فروع الوزارة في مناطق المملكة تنفيذه في عددٍ من المساجد والجوامع.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الجوف محمد بن عمر السائح، أنه تم الانتهاء من أعمال الفرش في عدد من المساجد والجوامع بالمنطقة، ومنها محافظة دومة الجندل، التي تم مؤخراً فرش عدد من الجوامع والمساجد فيها، وهي جامع حسان بن ثابت، وجامع عمر بن عبدالعزيز، وجامع القعيد، ومسجد طلحة بن عبيدالله، ومسجد الفراس.

ونوه السائح بما تجده المساجد من عناية ورعاية من ولاة الأمر ــ وفقهم الله ــ في مملكتنا الغالية، في إطار الرسالة السامية التي تحملها هذه القيادة الرشيدة تُجاه بيوت الله من العناية والرعاية، سائلًا الله تعالى أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فرش وتهيئة المساجد بالفرش الفاخر، وإيصال جميع الخِدْمات بما يمكن مرتاديها من أداء العبادة بكل خشوع وطمأنينة، انطلاقا من الواجب الشرعي والمسؤولية التي تحملها الوزارة تُجاه بيوت الله.

// انتهى //

13:35ت م

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