السعودية اليوم / صندوق تنمية الموارد البشرية وجامعة هارفرد يقيمان ندوة بناء سياسات سوق العمل



الرياض 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

يقيم صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " ممثلاً بالمرصد الوطني للعمل، بالتعاون مع كلية كينيدي في جامعة هارفرد في يونيو المقبل، ندوة بعنوان "بناء سياسات سوق العمل على الأدلة والبراهين"، بحضور مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري، ضمن جهود المرصد الوطني للعمل في تفعيل الشراكات والتعاون البحثي.

وتكمن أهمية الشراكة مع برنامج أبحاث السياسات في كلية كينيدي على دراسة سوق العمل السعودي، وبناء سياسات مبتكرة تهدف إلى تبني مبادئ نهج تصميم السياسة الذكية مع النظرية الاقتصادية لتوليد معرفة متعمقة وتكوين معرفة قوية عن القيود الحالية لمجالات التوظيف المختلفة وإيجاد فرص وحلول لسوق العمل السعودي.

وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على مشاريع تصميم السياسات البحثية التي تم العمل عليها بالتعاون مع كلية كنيدي بجامعة هارفارد وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إلى جانب عكس مخرجاتها على برامج ومبادرات الصندوق بما يسهم في تطوير وتحقيق أهداف صناع القرار، وتطوير وتنمية كفاءات الصندوق في مجال تصميم وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف سوق العمل السعودي وبما يتوافق مع أهداف الصندوق المتمثلة في تمكين الكوادر الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.

// انتهى //

13:32ت م

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