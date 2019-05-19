انت الان تتابع تفاصيل خبر حادثة غير مسبوقة.. 4 شبّان يعتدون على مسجد بالسعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 11:52 صباحاً - أعلنت الجهات الأمنية في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية في السعودية، إيقافها متهمين في قضية العبث وتخريب أحد المساجد بالمحافظة.

وبحسب صحيفة "عاجل" الإلكترونية المحلية، فإنه في وقت لاحق، صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية المقدم متعب الخميس، أن شرطة محافظة طريف باشرت بلاغاً عن تعرّض محتويات أحد المساجد بحي الخليج للعبث.

وقال: "تم على الفور معاينة المختصين للموقع ورفع الآثار، وأسفرت إجراءات البحث والتحرّي عن ضبط المتورطين في ذلك، وعددهم 4 أحداث"، مضيفاً: "تم إيقافهم بدار الملاحظة الاجتماعية واتخاذ الإجراءات النظامية".

من جهته، وفي أول تعليق من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، قال مدير عام الفرع مطارد دخيل العنزي، إنَّ فرع الوزارة بالمنطقة ينتظر نتائج التحقيق.

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وأظهرت عدة مقاطع فيديو متداولة رجال الأمن لحظة مباشرتهم الحادث، الذي نفذه مجهولون قبل صلاة الجمعة أول أمس، تمكنوا من الدخول إلى المسجد من خلال تسللهم عبر النافذة.

الفيديوهات المتداولة أظهرت حجم الخراب الذي أحدثه المخربون داخل المسجد؛ حيث عمدوا إلى سكب الألبان المخصصة لإفطار الصائمين على جدران المسجد، ورمي مكبرات الصوت على الأرض، وخلط مادة الفلاش داخل البرادة المخصصة للشرب مع اللبن، إلى جانب قيامهم بالإفطار بداخله قبل مغادرتهم.

يذكر أن السعودية ومنذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، عمدت إلى التقليل من المظاهر الدينية في البلاد ومحاربة الدعاة والمشايخ غير الموالين للسلطة بالسجن وتكميم الأفواه، مقابل السماح بحفلات غنائية صاخبة ومختلطة، على عكس توجهات المجتمع السعودي.