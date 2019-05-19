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تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً، استقبال طلبات المتقدمين لبرنامج المنح الداخلية في مرحلة البكالوريوس بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح وفي الكليات والفروع بمحافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر للعام الجامعي 1441هـ ، ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء 1440 / 9 / 24 هـ ، عبر بوابة القبول الإلكتروني .

وتتطلب آلية القبول للمنح الداخلية للطلاب والطالبات غير السعوديين من المقيمين ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحاصلين على الثانوية العامة من المملكة..، رفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني بملف واحد بصيغة (PDF) وهي شهادة الثانوية العامة ، وصورة من الإقامة ، وصورة من جواز السفر لمواطني دول الخليج.





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كانت هذه تفاصيل خبر غداً .. بدء القبول في برنامج المنح الداخلية بجامعة الأمير سطام بالخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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