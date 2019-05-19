“الزكاة والدخل” تُعدل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة

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وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بتاريخ 15 مايو 2019م، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، لتشمل المشروبات المحلاة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها.

ووفقا للوائح التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية ، نصت اللائحة المعدلة على أنه يطبق معدل ضريبة قدره 100% على منتجات التبغ، و50% على المشروبات الغازية، و100% على مشروبات الطاقة، و50% على المشروبات المحلاة، 100% على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، و 100% على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

ونص قرار الهيئة الصادر بهذا الشأن، على أن يحدد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه موعد سريان العمل بهذه اللائحة فيما يتعلق بفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة.

يشار إلى أن المملكة بدأت تطبيق ضريبة السلع الانتقائية بتاريخ 11 يونيو 2017، وذلك بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، و50 % على المشروبات الغازية..، وطبّقتها دول الخليج في مواعيد متفاوتة.

