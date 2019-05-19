التقديم في وظائف جدارة 1440 وطريقة التسجيل لأول مرة في موقع جدارة وتسجيل الدخول للتقديم في الوظائف...

أصدرت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية بياناً أعلنت خلاله عن توفر عدد كبير من الوظائف الإدارية الشاغرة عن طريق موقع جدارة للتقديم للوظائف الإدارة، هذا وقد تم فتح باب التقديم لوظائف جدارة 1440 لجميع المؤهلات الدراسية، هذا وقد استحدثت الحكومة السعودية موقع جدارة للتسهيل على المواطنين السعوديين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة الوصل للوظائف الشاغرة والتقديم للوظائف الإدارية والحصول على فرصة عمل مناسبة، وقد حصل العديد من الخريجين على وظائف مناسبة من خلال موقع جدارة.

التقديم لوظائف جدارة يلزم اتباع خطوات سهلة وبسيطة، من خلال الدخول على موقع جدارة وتسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم يمكن التقديم والحصول على وظيفة إدارية.

التقديم في وظائف جدارة 1440

يجب أولا الدخول على رابط موقع جدارة eservices.mcs.gov.sa

للتسجيل أول مرة في جدارة للتقديم للوظائف الإدارية:

تسجيل طلب جديد للحصول على وظائف جدارةـ يلزم تسجيل البيانات الأساسية الخاصة بالمتقدم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنس، رمز التحقق ثم تسجيل الدخول.

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هذا وبعد أن يتم التسجيل يقوم الموقع بالتحقق من البيانات المدخلة، ويجب على المتقدمين تسجيل الطلب طبقاً للوظيفة المناسبة للمؤهل، كما يتحمل المتقدم صحة البيانات المسجلة، وتستثنى الطلبات ذات البيانات غير الصحيحة أو غير الكاملة.

لتسجيل الدخول على موقع جدارة.

الأشخاص الذين كانوا قد سجلوا مسبقاً وتقدموا للوظائف التي أعلنت عنها منصة جدارة فيما سبق، الدخول على رابط موقع جدارة الموضح أعلاه، ثم إدخال الرقم الوطني أو رقم الهوية وكلمة المرور، ثم تسجيل الدخول للتقدم للوظيفة المناسبة.

هذا ونتابع مع جميع المتقدمين لوظائف جدارة نتيجة التقدم للوظائف وأسماء المستحقين والمقبولين في الوظائف أول بأول، كما يمكنكم أيضاً متابعة رابط موقع جدارة لمعرفة آخر أخبار الوظائف والأسماء المستحقة لوظائف جدارة 1440 هجري.