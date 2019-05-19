شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 30 دقيقة تعزز صحة القلب وتحسن المزاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

أوضحت وزارة الصحة في انفوغرافيك على حسابها الرسمي بـ(تويتر) أن المشي 30 دقيقة يعزز 5 أمور في صحة الفرد هي، تحسين المزاج والمحافظة على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة ويساعد على نزول الوزن وتقوية العظام والمفاصل.

وفي السياق، يقول استشاري طب الأسرة والمجتمع البروفيسور توفيق أحمد خوجة لـ«الخليج 365»: أثبتت دراسات عدة أن المشي يعتبر من أهم وأسهل أنواع الرياضة التي يمارسها الكثير من الناس، وهو لا يقتصر على كونه نوعا من أنواع الرياضة والحركات التمرينية بل علاج للعديد من الأمراض والمشكلات الصحية وتنشيط الجسم، والتخلص من الطاقة السلبية.

وأكد أن الأبحاث التي أجريت عالميا عن المشي أكدت أن المشي ينشط عضلات الجسم، ويوصل الغذاء للأنسجة وخلايا المخ بصورة أفضل، ويساعد الجسم على الاسترخاء، ويخفف الضغط النفسي والاكتئاب، يزيد رشاقة الجسم ولياقته، ويحرق الدهون المتراكمة في الجسم، كما يعزز إفراز هرمونات السعادة في الجسم، ويعزز اكتساب فيتامين د عند التعرض لأشعة الشمس (على ألا يكون في فترة الظهيرة كون أشعة الشمس في هذا الوقت تضر بالجسم)، ويقوي عظام الجسم ويرممها، ويحافظ على توازن الجسم، وزيادة اللياقة البدنية خصوصاً في منطقة الحوض، كما يساهم في شد العضلات خصوصاً في منطقتي الأرداف والبطن، وإذابة الدهون المتراكمة في الجسم، ويقي من الإصابة بسرطان الثدي، كما أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث الطبية أن النساء اللواتي اعتدن على المشي يومياً لمدة نصف ساعة، أقل عرضة للإصابة بمثل هذا المرض بجانب تنشيط الدورة الدموية في الجسم.