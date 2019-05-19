، أمطار عسير تحتجز مواطنين وتغمر منازل.. والدفاع المدني يباشر ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت معظم المحافظات وتسببت في سقوط سقف أحد المراكز التجارية

شهدت منطقة عسير أمطارًا تراوحت بين المتوسطة والخفيفة وشملت معظم محافظات ومراكز المنطقة.

ووفق نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المقدم عبدالإله بن سعيد الشهراني فقد كانت الأمطار على أبها ما بين خفيفة إلى متوسطة وأدى تجمع للمياه في الباد في احتجاز سيارة يوجد بها شخص وزوجته تم استخراجهما من قِبل فرقة الدفاع المدني وهما بصحة جيدة ودخلت مياه الأمطار داخل منزلين بحي ذرة والعرين بأبها.

وعملت فرق الدفاع المدني على التأكد من عدم وجود خطورة والعمل على توثيق الحالة والتنسيق مع الجهات المعنية لإكمال ما يخصهم ولم يصاحب ذلك إصابات ولله الحمد.

وتلقت فرق الدفاع المدني بلاغًا عن احتجاز سيارة في سيل بوادي نعفا في بللسمر تم خروج قائدها وهو بصحة جيدة وفي محافظة خميس مشيط وطريب أمطار خفيفة.

وفي محافظة بيشة أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة وسالت عددٌ من الأودية وباشر مدني بيشة بلاغًا عن انهيار سقف مستودع محل تجاري بسبب الأمطار والرياح ولا يوجد حالات احتجاز أو إصابات ولله الحمد تم التأكد من عدم وجود خطورة والعمل على توثيق الحالة والتنسيق مع الجهات المعنية لإكمال اللازم.

وباشر مدني بيشة أيضًا بلاغًا عن احتجاز عائلة مكونة من 4 أفراد أب وأم وولديهما بسيارة هايلكس بوادي ظهاء حيث عملت فرقة الدفاع المدني على إخراجهم بمساندة معدة (شيول) تابع للبلدية وجميعهم بصحة جيدة ولله الحمد.

وفي محافظة أحد رفيدة وتثليث تراوحت الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة.

أما في محافظة محايل ومحافظة بلقرن والنماص فكانت الأمطار غزيرة.

وفي محافظة سراة عبيدة مركز الفرشة أمطار غزيرة سالت على إثرها سيل تسعة أودية وتقوم فرق من طرق عسير بصيانة لطرق مركز الفرشة فيما شهدت عددٌ من المحافظات والمراكز الأخرى أمطارًا خفيفة.

وفي بلقرن تمكن رئيس مركز خثعم حمود بن ظافر النايف الحقباني من إنقاذ شابين احتجزتهما السيول داخل مركبتهما بوادي قبقاب بمركز خثعم التابع لمحافظة بلقرن، حيث قام بسحب سيارتهما بسيارته الخاصة واستخراجهما من وسط السيل قبل أن يجرفهما.