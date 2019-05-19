، عبدالرزاق حمدالله يتوَّج بجائزة أفضل لاعب في الموسم.. وابن مصطفى يحقق القفاز الذهبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - رابطة دوري المحترفين تكشف الستار عن نجوم الموسم

وزَّعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين جوائزها لنجوم الموسم الرياضي 2018-2019 في نسختها الأولى، التي أُقيمت في الرياض بحضور عدد من نجوم الكرة السعودية. وتضمنت الجائزة ستة أفرع، شملت جائزتَيْ الحذاء الذهبي والقفاز الذهبي.

ونجح المغربي عبد الرزاق حمدالله في التتويج بجائزة أفضل لاعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما تفوق على منافسَيْه، كل من مواطنه نور الدين امرباط لاعب نادي النصر، والكاميروني لياندر تاومبا لاعب نادي التعاون، والفرنسي بافيتمبي غوميز لاعب نادي الهلال، إضافة إلى لاعب نادي الأهلي ومنتخب الرأس الأخضر دجانيني تفاريس.

فيما ذهبت جائزة أفضل مدرب إلى بيدرو مانويل مدرب التعاون، وقد تنافس عليها خمسة مدربين، هم: البرتغاليان روي فيتوريا مدرب نادي النصر، وبيدرو مانويل مدرب نادي التعاون، والروماني ماريوس سوموديكا مدرب نادي الشباب، إلى جانب البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب نادي الفيصلي والهلال، والألباني بيسنيك هاسي مدرب نادي الرائد.

أما جائزة أفضل لاعب سعودي فقد حصل عليها محمد كنو لاعب نادي الهلال متقدمًا على كل من سلطان الغنام لاعب نادي النصر، وصالح الشهري لاعب نادي الرائد، وعبدالعزيز البيشي لاعب نادي الاتحاد، وعبدالفتاح آدم لاعب نادي التعاون.

في حين ذهبت جائزة أفضل لاعب واعد إلى متعب المفرج لاعب نادي التعاون الذي حل أولاً بعد منافسة مع كل من هارون كمارا لاعب القادسية، وحمدان الشمراني لاعب نادي الفيصلي، ومحمد المجحد لاعب نادي الفتح، إضافة إلى لاعب نادي الاتحاد سعود عبدالحميد.

وأعلنت اللجنة الفنية بالرابطة هويتَيْ الفائزَيْن بجائزتَيْ القفاز الذهبي والحذاء الذهبي. وذهبت الأولى إلى النجم عبدالرزاق حمدالله لاعب فريق النصر بعد أن تصدر قائمة ترتيب جدول الهدافين برصيد 34 هدفًا. بينما ذهبت الثانية إلى فاروق بن مصطفى حارس فريق الشباب متقدمًا على برادلي جونز حارس فريق النصر وكاسيو أنجوس حارس فريق التعاون.