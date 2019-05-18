تفاصيل وسبب وفاة مصعب سليمان في السعودية

أكدت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، وفاة مساعد طيار مصعب سليمان جراء اصابته بنوبة قلبية ما أدى لهبوط الطائرة التي كان على متنها، وهي تابعة لشركة اديل.

وأوضحت مصادر سعودية أن مصعب سليمان وهو سوداني الجنسيه توفي إثر تعرضه لنوبه قلبيه قبيل وصول طائرته إلى الرياض قادمه من المدينه المنورة، الأمر الذي أثار الحزن في المملكة.

في هذا الصدد عقب الرئيس التنفيذي لشركة فلاي أديل السعودية، كون كروفياتس على الحادث قائلا:" تعجز الكلمات أن تعبر عن حزني العميق لنقل خبر وفاة أحد زملائنا مساعد الكابتن مصعب سليمان، والذي وافته المنية مساء اليوم".

وأضاف كروفياتس أن مصعب سليمان أصيب بأعراض مرضية لدى وصول رحلته إلى الرياض وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لإنقاذه إلا أنه توفي في المستشفى في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة".

وأشار إلى أنه يتم الآن الإعداد لإحضار عائلة الراحل سليمان إلى الرياض، متابعا "سنبذل قصارى جهدنا لتخفيف مصابيه، لقد كان عضوًا مهمًا في عائلة طيران أديل، وسنفتقده كثيرًا، ونعبر عن حزننا لفقده".