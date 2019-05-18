«بلاغ أبوي» يفجر قضية اختطاف مولودة من داخل مستشفى خاص بجدة

استنفار أمنى للعثور على المتهمة
فتحت الجهات الأمنية بالتعاون مع صحة جدة التحقيق في حادث اختطاف مولودة من أحد المستشفيات الخاصة غرب المحافظة.
وبدأت الفرق الأمنية البحث والتقصي عن أسباب الحادث، بهدف الإيقاع بالمتهمة بالاختطاف.
وقالت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جدة لـ«لعاجل» إن حادثة الاختطاف وقعت داخل أحد المنشآت الصحية الخاصة بمحافظة جدة.
وأوضحت الإدارة في بيانها، أنه ورد للشؤون الصحية بجدة بلاغ من والد الطفلة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل الإدارة المعنية بصحة جدة للشخوص على المنشأة وأخذ الإفادة من الأطراف المعنية والرفع للجهات ذات الاختصاص.
وأكدت أن حادث الاختطاف يعتبر من الحوادث الجسمية وسيتم النظر في الواقعة وتحليلها ودراسة مسبباتها وجذور المشاكل المؤدية إليها، من خلال فريق العمل حاليًا، وسيتم محاسبة من يتبين تقصيرهم أو إهمالهم في تطبيق السياسات وفق نظام مزاولة المهن الصحية، أو أنظمة العمل الملائمة، وسيتم الإفادة لاحقًا حول ذلك.
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