حقيقة وفاة الشاعر حامد الاذيني في السعودية اليوم - شاهد

أكدت مصادر إعلامية محلية، يوم الجمعة، وفاة الشاعر حامد بن حميد الاذيني في المملكة العربية السعودية، وذلك في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك.

وكتب السناب الشعري : "ببالغ الحزن والأسى، نتقدم بأحر التعازي والمواساة للشاعر فهد الاذيني، في وفاة والده الشاعر حامد بن حميد الاذيني سائلين الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون".

بدوره، قال نامي السلمي : "انتقل الى رحمة الله الشاعر حامد الاذيني السلمي نعزي أنفسنا وقبيلة الاذينات في الفقيد وندعو له بالرحمة والمغفرة في هذا الشهر الكريم وإنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما كتب مطلق العيدي عبر تويتر : "نعزي انفسنا ونعزي قبيلة الاذينان في وفاة الشاعر #حامد_الأذيني اسال الله العظيم ان يغفر له ويثبته عند السوال وينزله منازل الشهداء".