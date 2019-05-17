السعودية | كوريا الجنوبية تدين الهجمات التي تعرضت لها محطتا ضخ نفط في منطقة الرياض

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:17 صباحًا, 18 مايو 2019 م المناطق - واس أدانت كوريا الجنوبية اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط في منطقة الرياض باستخدام طائرتين “درون” بدون طيار.

وقالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية في بيان نقلته وكالة يونهاب للأنباء : “حكومتنا تدين أي عمل يقوّض أمن الطاقة والاستقرار الإقليمي، وتدعم الجهود المبذولة لمنع تكرار هجمات مماثلة”.

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