رابط حجز تذاكر قطار الحرمين السريع إلكترونياً وأسعار تذاكر القطار من جدة إلى المدينة وجدول الرحلات...

إليكم رابط حجز تذاكر قطار الحرمين السريع إلكترونياً hhr.sa لخدمة ضيوف الرحمن في مكة والمدينة المنورة، مع عرض جدول رحلات قطار الحرمين وأسعار تذاكر القطار للدرجة الاقتصادية ودرجة الأعمال، للتمتع برحلات السفر الإضافية خلال شهر رمضان بكل سهولة وراحة، وسنتعرف على كيفية حجز تذكرة السفر عبر موقع قطار الحرمين إلكترونياً وسداد قيمة التذكرة وتأكيد الحجز، في واحدة من أحدث المشاريع التي دشنتها المملكة ضمن مشاريع التنمية الاقتصادية ومن اجل تحسين الخدمات والارتقاء بها بما يوفر الجهد والوقت على المواطنين والوافدين إلى الأراضي السعودية.

مشروع قطار الحرمين يقدم الخدمات للمسافرين بين مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو قطار كهربائي عالي السرعة مخطط له أن ينقل ما لا يقل عن 60 مليون راكب سنوياً في ظل تنامي حركة الحجاج، وهو يتكون من 35 قطار، كل قطار يستوعب حوالي 417 راكب، يقطع مسافة 300 كيلومتر بين مكة والمدينة مروراً بمحطات جدة ومطار الملك عبد العزيز الدولي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، ولتكتمل الاستفادة من المشروع تم تدشين رابط حجز تذاكر قطار الحرمين السريع إلكترونياً ليكون أحد أسهل الطرق لحجز مقعد الدرجة الاقتصادي أو رجال الأعمال والسداد إلكترونيا من حساب المستخدم.

رابط حجز تذاكر قطار الحرمين إلكترونياً

زيارة موقع قطار الحرمين السريع الرسمي، يعرض من صفحته الرئيسية إمكانية حجز التذاكر إلكترونياً، ولكن كي يتمكن المستخدم من إتمام باقي الخطوات لابد من تسجيل الدخول أولاً، أو فتح حساب مستخدم جديد ومنه يتم تحديد بعض البيانات المطلوبة ومنها وسيلة الدفع وتأكيد الحجز، وبالتلي سيكون من السهل الدخول على رابط حجز تذاكر قطار الحرمين السريع إلكترونياً من الصفحة الرئيسية بعد تحديد محطة القيام والوصول من مكة إلى المدينة أو العكس أو لأحد المحطات البينية، وتاريخ الذهاب والدرجة وتاريخ العودية، وعدد المسافرين سواء كانوا بالغين أو أطفال أو رضع.

مواعيد رحلات قطار الحرمين

موقع قطار الحرمين يعرض جدول الرحلات الرسمي طوال العام خلال أيام التشغيل الفعلية، ومؤخراً تم الإعلان عن جدول رحلات قطار الحرمين الإضافية خلال شهر رمضان المبارك ولكي يتم متابعة تحديثات جدول مواعيد قطار الحرمين الرحلات ادخل على الرابط المرفق، وسنرفق ما يستجد من مواعيد وفق البيانات الإعلامية التي تصدر عن السكك الحديدية في المملكة.

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أسعار تذاكر قطار الحرمين ودرجات الحجز

جدول أسعار تذاكر قطار الحرمين في الدرجة الاقتصادية أو درجة الأعمال، للمسافرين من مكة إلى المدينة أو من مكة إلى جدة أو مكة إلى مطار الملك عبد العزيز، والعكس أو من احد المحطات البينية إلى محطتي القيام والوصول.

والهاتف رقم: 920004433 ولمقترحاتكم وملاحظاتكم خصصنا الميل: [email protected]

بيانات هامة وهر رقم تليفون القطار.

رابط حجز تذاكر قطار الحرمين السريع قد للمسافرين طرق التواصل ومنها رقم الهاتف والربيد الإلكتروني المرفق بعالية، لحل المشاكل وتذليل العقبات وتوضيح الاستفسارات لراغبي حجز التذاكر أو الاستعلام عن المواعيد، او كيفية سداد سعر التذكرة.