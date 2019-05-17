السعودية | تكريم الدكتور الهمامي من السديس

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:20 مساءً, 17 مايو 2019 م المناطق - نجران كرم معالي رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ /عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس فضيلة الشيخ الدكتور / طالب بن احمد الهمامي عضو هيئة التدريس بجامعة نجران بفرع شرورة نظير مشاركته في ندوة الجهود العلمية بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة والمنظمة من قبل جائزة الامير نايف بن عبدالعزيز للسنة النبوية والدراسات الاسلامية المعاصرة بالتعاون مع رئاسة الحرمين

ورفع الشيخ الهمامي اسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو امير المنطقة الشرقية الامير سعود بن نايف رئيس لجنة جائزة الامير نايف بن عبدالعزيز للسنة النبوية والدارسات الاسلامية المعاصرة وسمو امير منطقة المدينة المنورة الامير فيصل بن سلمان على رعايته الندوة المقامة في رحاب المسجد النبوي الشريف

كما شكر الدكتورالهمامي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ورعايته وتكريمه للعلماء والباحثين من داخل المملكة وخارجها .

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