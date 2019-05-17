الاستعلام عن الإجازات المرضية إلكترونيا عبر منصة صحة seha.sa

نتابع من خلال موقع نجوم مصرية كيفية الاستعلام عن الإجازات المرضية بشكل إلكتروني عبر منصة صحة التابعة لوزارة الصحة السعودية، حيث أتاحت الوزارة إمكانية معرفة الإجازات للأفراد والمؤسسات، عبر منصة بياناتي فهي أحد أهم الخدمات التي تم بدء أول مراحلها في محرم 1440 عن طريق وضع، خطوات تسجيل الإجازات المرضية في المنشآت الصحية إلكترونيا، مما أعطى مساحة كبيرة من الثقة في الخدمة، حيث يمكن الآن التحقق من بيانات كلا من المنشأة والمريض والطبيب المعالج، وقد تم التفعيل المباشر للخدمة من خلال مراحل ثلاث، هي مرحلة التسجيل والتفعيل ثم تسجيل الإجازات في المنشآت التابعة للصحة السعودية.

تسجيل إجازة مرضية إلكترونية

هناك عدد من المراحل في تسجيل الإجازات المرضية بصورة إلكترونية وبعد التسجيل والتفعيل، يصبح بإمكان الفرد الاستعلام عن الإجازات المرضية بدون تسجيل باستخدام منصة صحة أو عن طريق منصة بياناتي، والجدير بالذكر أن منصة صحة ترتبط بعدد من المؤسسات، مثل ديوان الخدمة المدنية ومركز المعلومات الوطني وبمؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد.

هناك ثلاث خطوات للعمل في منصة صحة

الخطوة الأولى يقوم بها مدير النظام. ثانيا تفعيل المستخدم. ثالثا مدقق الإجازة. مدخل الإجازة المرضية.

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الاستعلام عن الإجازات المرضية

هناك عدد من الخدمات التي تقدمها منصتي صحة وبياناتي ومنها إمكانية الاستعلام عن الإجازات المرضية للجهات أو الأفراد، وأيضا إرسال نتائج الإجازات والتقارير للموظفين بالمنشآت، ومن ثم إبلاغ المريض بتوقيت إصدار الإجازة المرضية ومدتها ويمكن الاستعلام بطريقتين عبر المنصتين السالف ذكرهما

رابط منصة صحة يمكن الاستعلام عن الإجازة برقم الطلب ورقم الهوية، من خلال زيارة موقع وزارة الصحة السعودية ، بدون تسجيل أو فتح حساب للمستخدم.

يمكن الاستعلام عن الإجازة برقم الطلب ورقم الهوية، من خلال زيارة ، بدون تسجيل أو فتح حساب للمستخدم. أما الطريقة الثانية تستوجب التسجيل في منصة بياناتي عبر موقع الخدمة المدنية، ومن ثم الاستعلام عن الإجازات المرضية.

وفي حال وجود أي تساؤلات عن كيفية التسجيل يمكن إرسال التساؤل على البريد الإلكتروني الخاص بالمنصة [email protected] أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (920002005).

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