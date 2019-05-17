صور.. انطلاق مشروع رمضان أمان في تبوك

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

انطلق مشروع رمضان أمان بمنطقة تبوك للمرة الثانية على التوالي للعام١٤٤٠هـ، والذي يشارك به نخبة من متطوعي تبوك من أجل إيصال رسائل توعية مرورية لسائقي المركبات من خلال توزيع أكثر من 12000 وجبة إفطار في أكثر المناطق حيوية وازدحاماً.

وقال مدير المشروع بمدينة تبوك خالد البدير: إننا نسعى في مشروع رمضان أمان إلى نشر الرسالة التوعوية بأهمية السلامة المرورية في شهر رمضان، من خلال توزيع وجبات جافة عند إشارات المرور قبل وقت الغروب معززة برسائل توعوية مرورية تساهم في رفع مستوى الوعي بالسلامة، ويساهم في هذا المشروع جميع فئات المجتمع.

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وأضاف أن للإعلام دورًا لافتًا في نجاح المشروع وإيصال الرسالة المستهدفة منه مشيرًا إلى أن مؤسسة شباب خير أُمة هي المنفذ العام للمشروع في المملكة العربية السعودية

من جانبه أشاد مشرف نادي الفيصل الموسمي محسن أحمد الشعلاني بجهود الفريق، لافتا إلى أنه مشروع توعوي، يهدف إلى سلامة السائقين قبل موعد الإفطار من خلال توزيع وجبات إفطار خفيفة عليهم قبل وقت الإفطار والى تعويد المتطوعين على الأعمال الخيرية وفقهم الله وكتب الله لهم الأجر.