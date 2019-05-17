الكشف عن رسوم الاقامة الدائمة في السعودية

كشفت وسائل إعلام في الرياض، صباح اليوم الجمعة، عن تكلفة الحصول على اقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

وأكدت صحيفة عكاظ السعودية نقلا عن مصادر مطلعة أن رسوم الإقامة المميزة ستحدد بمبلغ 800 ألف ريال للحصول عليها بصورة دائمة، وبمبلغ 100 ألف ريال سنويا للإقامة المؤقتة.

وبينت المصادر أن فرصة الحصول على الإقامة المميزة ستكون مطروحة أمام كل الجنسيات التي تربطها علاقات بالمملكة بالإقامة الدائمة أو المؤقتة، وستقوم الجهات المختصة بمنح عدد من الكفاءات المميزة في التخصصات النادرة إقامة مميزة للاستفادة منهم.

يشار إلى أن حامل الإقامة المميزة سيتمكن من التمتع بخدمات تقدم للمواطن كامتلاك العقار، والانتفاع منه من خلال الاستئجار، إضافة إلى خدمات التعليم والصحة.

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وكان مجلس الشورى السعودي وافق على مشروع نظام الإقامة المميزة التي تخص المقيمين في السعودية، بعد موافقة 76 عضوا من أعضاء المجلس مقابل معارضة 55 عضوا.

وحدد مركز الإقامة المميزة 90 يوما لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواء كان مقيمًا داخل المملكة أو قادمًا من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة.

يذكر أن وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، قد تحدث في وقت سابق عن نظام الإقامة المميزة الذي أقرته المملكة العربية السعودية، بحسب وكالة سبوتنيك.

وكشف الوزير القصبي أن النظام الجديد للإقامة يعزز من التنافسية ويمكن السعودية من استقطاب المستثمرين والكفاءات ويحد من التستر، وفق صحيفة "عكاظ".