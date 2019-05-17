تعثر مشروع خزان المياه بناوان منذ 5 سنوات.. والأهالي: سئمنا الوعود والأعذار

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة :

يُعاني أهالي مركز ناوان التابع لمحافظة المخواة من تعثر مشروع خزان المياه الجديد الذي تم إنشاؤه منذ قرابة الخمسة أعوام ولم يتم توصيل شبكة المياه إلى المنازل حتى الآن.

Advertisements

وقال أعيان المركز راشد محمد الزهراني لـ ” متابعات الخليج 365“: “أرسلنا مطالباتنا لدى مياه المخواة، ولكنها حبيسة الأدراج، فمرة المقاول لم يستلم المشروع، ومرة أخرى لم يدرج مشروع تمديد الشبكة في الميزانية، وأيضاً تم إسكاتنا بأنه تم اعتماد ٢٠٠٠ عداد لمنازل المواطنين في ناوان، ونطالب تدخل سمو أمير منطقة الباحة لإنهاء هذه المعاناة “.

وأضاف متابعات الخليج 365 عقيل الزهراني بأن أصحاب الصهاريج في عزوف مستمر لارتفاع قيمة تعبئة المياه.

وأوضح المتحدث الرسمي لمياه الباحة أحمد جاليه لـ”متابعات الخليج 365“، قائلاً بأن ما يخص شيب ناوان فقد سُلم إلى مستثمر بموجب عقد مع الإدارة أسوة بجميع الأشياب بالمنطقة لتشغيله وتوزيع مياه صالحة للشرب وفقاً للمواصفات والمقاييس علماً بأن السعر موحد على جميع الأشياب بمنطقة السراة وتهامة.