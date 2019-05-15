السعودية اليوم / السفير الغريري يستقبل القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة المغربية



الرياط 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

استقبل معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري اليوم بمقر السفارة بالرباط، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة المغربية سعيد بن مهير الكتبي .

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين الشقيقين.

// انتهى //

23:54ت م

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