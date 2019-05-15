هيئة الهلال الأحمر تشارك في تغطية فعاليات مهرجان مسك جدة التاريخية

جدة - عمرو شويل الخليج 365-جدة-هاني الثبيتي

تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، في تغطية فعاليات مهرجان مسك جدة التاريخية، تحت شعار « مسك »، من مساء يوم الثلاثاء 9 رمضان 1440هـ، والتي ستستمر 9 أيام، والكائن بالمنطقة التاريخية بمدينة جدة، بوصفها أحد الجهات الحكومية المعنية بالمشاركة، بالمنطقة التاريخية ومسارات الفعاليات الممتدة في حارتي الشام والمظلوم .

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وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بجدة / عبدالله أحمد أبو زيد، بأن المهرجان يتمثل بخدمات ومساهمات الهيئة عبر تمركز ثلاث عربات إسعاف مجهزة تجهيزاً كاملاً في كل من المدخل الرئيسي للفعاليات، وعدد ثلاثة فرق طبية تطوعية راجلة متجولة بين مسارات وأروقة المهرجان بكامل التجهيزات الطبية، وذلك لتقديم الرعاية الطبية الطارئة لرواد المهرجان.

حيث، سخرت الهيئة كافة التجهيزات والاستعدادات لتقديم الخدمات لمرتادي الفعاليات من مباشرة جميع الحالات الإسعافية والطارئة إن وجدت، لا قدر الله، كما عملت الهيئة على تدريب المتطوعين والمتطوعات وتجهيزهم بأعلى المعايير التي ستسهم في العملية الإسعافية بكل احترافية لحين وصول المختصين من الجهات الإسعافية.