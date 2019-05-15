إقرار نظام “الإقامة المميزة” بالسعودية بدل الكفيل للأجانب/ المزايا وشروط الحصول عليها

“الإقامة المميزة” نظام جديد إستحدثته المملكة العربية السعودية، كبديل عن نظام الكفيل وتنفيذاً لرؤية 2030، حيث تم عرض نظام الإقامة المميزة علي مجلس الوزراء وتم بحث شروطه ومميزاته، وبالفعل قام مجلس الوزراء أمس الثلاثاء 9/9/2/1440 هجرياً بإقراره، وإرسال القرار لمركز الإقامة لإنهاء وضع اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوم من تحديد الشروط والإجراءات الخاصة بالنظام الجديد.

وسوف يقوم مركز الإقامة بتوضيح كيفية إستقبال الطلبات للراغبين في الحصول علي الإقامة المميزة، وذلك تحت إشراف لجنة وزارية علي أعلي مستوي، ونعرض عليكم متابعينا مميزات وشروط نظام “الإقامة المميزة”.

نص قرار إعتماد نظام “الإقامة المميزة”

وجاء نص القرار كالتالي “بعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (41/148) بتاريخ 3/9/1440 هجرياً، وبعد الإطلاع علي التوصية المعدة من مجلس الشئون الإقتصادية والتنمية رقم (8-44/40/د) بتاريخ 25/8/1440 هجرياً، قرر مجلس الوزراء الموافقة علي نظام الإقامة المميزة، وقد أعد مرسوم ملكي بذالك”.

شروط الحصول علي “الإقامة المميزة”

وجود جواز سفر ساري المفعول. ملاءة مالية للمتقدم للحصول علي الإقامة المميزة. أن يكون حاصلاً علي إقامة نظامية إذا تقدم بالطلب من داخل المملكة. لايقل عمر المتقدم علي الإقامة عن 21 عاماً. أن يكون المتقدم علي الإقامة المميزة حاصلاً علي سجل جنائي نظيف وتقرير صحي يثبت خلوه من الأمراض المعدية.

مميزات نظام “الإقامة المميزة”