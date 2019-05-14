محمد بن مسعود - الدمام - منصة أبشر تعلن: إطلاق خدمة تتيح سداد ديون المعسرين الموقوفين قريباً عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-14 أعلنت "منصة أبشر" عن عزمها إطلاق‏ خدمة "فُرِجت" والتي تتيح سداد ديون المعسرين الموقوفين في القضايا المالية الحقوقية. 14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440 08:47 PM Advertisements أعلنت "منصة أبشر" عن عزمها إطلاق‏ خدمة "فُرِجت" والتي تتيح سداد ديون المعسرين الموقوفين في القضايا المالية الحقوقية. ، منصة أبشر تعلن: إطلاق خدمة تتيح سداد ديون المعسرين الموقوفين قريباً ،

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