الاتصالات السعودية…اهم العروض الجديدة سوا وزين وباقة جوي وموبايلي وعمل استعلام عن فواتير...

الاتصالات السعودية، STC تعلن عن تعيينات جديدة في مناصب تنفيذية وقيادية، تقدم من خلالها الشركة إعطاء الأولوية في الوظائف التنفيذية داخل شركة الاتصالات السعودية إلى السعوديين الأفضل و المتخصصين والفنين وتمكين المرأة في مناصب قيادية هامة. داخل شركة الاتصالات السعودية. شملت شركة اتصلات STC تعيين المهندس رياض بن سعيد معوض نائبًا أعلى للرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال، والمهندس ياسر بن نجيب السويلم، نائباً للرئيس لقطاع الأمن السيبراني، والمهندس عبد العزيز بن محمد الحيدر نائبًا للرئيس للمبيعات الحكومية والشركات، بالإضافة إلى تعيين الدكتور سلطان حسن بن سعيد نائباً للرئيس لقطاع تطوير الأعمال، وتعيين مها سليمان النحيط مديرةً لبرنامج الاستدامة في قطاع تنفيذ الاستراتيجية والشؤون التنفيذية.

الاتصالات السعودية

الاتصالات السعودية، عروض سوا مكالمات وأنترنت العديد من المزايا المتاحة حاليا داخل المعاملات السعودية، حيث يوجود ثلاث أنواع من الشرائح منها شريحة هوي سوا 25 تمتاز تلك الشريحة، بوجود رصيد يصل إلي. ـ25 ريال عند الشراء بقيمة ـ30 ريال أما عن سعر المكالمات الداخلية بـ55 هلله والرسائل النصية القصيرة بـ25 هلله وسعر المكالمات، الدولية تبدأ من 55 هلله أما عن سعر الإنترنت يبدأ من 2 ريال لكل ميجا بايت. مفوتر بيسك: يتيح أنترنت البيانات بـ1 جيجا بايت وأيضا الواي فاي بـ1 جيجا بايت، و100 دقيقة مجانية داخل الشبكة ولا يوجد دقائق خارج الشبكة، سعر الاشتراك 70 ريال، ويمكن الاشتراك فيه من خلال إرسال 4091 إلى 900.

الاتصالات السعودية سوا

الآن يمكنكم الحصول على عروض أس تي سي مناسبة على شبكة الإنترنت بأسعار مذهلة حقيقية و مخفضة من خلال اتصالات السعودية MY STC حيث تم إتاحة العدد من العروض المميزة، لمحبي تحميل الملفات كبيرة الحجم المرئية و المسموعة، عروض سوا الجديدة تلبي احتياجات أكثر العملاء استهلاكاً للباقة، لذلك مساهمة شركة الاتصالات في إرساء دعائم نظام كويك نت للانترنت المفتوح بزيادة سعة التحميل لتفوق 300 جيجا بايت.بالنسبة لمحبي الألعاب القديمة فقد طرحت الشركة العديد من المزايا لجميع الجوالات الاولية، حيث يمكنكم الآن تحميل وتنزيل تطبيقات الماضي من خلال متجر التطبيقات.

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باقة كويك نت 20 جيجا سعر الشراء 100 ريال صالحة لمدة شهر.

باقة كويك نت 120 جيجا سعر الشراء 200 ريال صالحة لمدة شهرين.

باقة كويك نت 350 جيجا سعر الشراء 300 ريال صالحة لمدة ثلاثة أشهر.

زين السعودية

شركة زين السعودية يمكنكم التعرف علي افضل عروض شركة زين وباقات الانترنت و الاستعلام عن فاتورة النت برقم التليفون في زين السعودية، ذادت الإيرادات الحالية بنسبة 24% بقيمة 408 ملايين ريال سعودي، داخل شركة زين وذلك نتيجة زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة، والتي انعكست في زيادة إيجابية قدرها 363 مليون ريال سعودي في إجمالي الربح، وكذلك بسبب تخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات تجاريا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من 15% إلى 10% وكذلك من عكس بعض مخصصات اتفاقية تسوية المبالغ المختلف عليها مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الحالية والجدير بالذكر أن انخفاض المصاريف التشغيلية والإدارية بمبلغ 21 مليون ريال سعودي يعود إلى إعادة تصنيف عقود الإيجار من مصروفات التشغيل إلى مصاريف الاستهلاك وأعباء التمويل بمبلغ إجمالي قدره 124 مليون ريال سعودي بعد اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 ابتداءً من الأول من يناير 2019.

شركة موبايلي

شركة موبايلي هي واحدة من افضل شركات الاتصالات السعودية، تتيح خدمة التواصل مع عملائها أيضا من خلال عدة قنوات علي شبكة الأنترنت مثل الفيس بوك وتويتر ومن خلال تحميل تطبيق موبايلي أيضا. وهذا الأمر يعطي كل العملاء سهولة التحكم في البيانات الخاصة بهم. وتمكن مندوبي خدمة العملاء من التعامل مع العملاء وحل جميع مشاكلهم بشكل افضل وتقديم خدمة متميزة لهم بالفعل. عروض موبايلي، تتيح لكم باقات موقع موبايلي الجديدة مسبقة الدفع تتيح لكم حرية اختيار الباقات التي تناسبكم. وتحتوي علي دقائق لجميع الشبكات. مثل سناب شات وانستجرام وتويتر وفيس بوك. ويوتيوب والواتس أب يمكنكم الدخول إلي باقات موبايلي ومعرفة كل العروض الموجودة الحالية داخل شركة موبايلي احد شركات الاتصالات السعودية.

باقة جوي

باقة جوي هي باقة جوال من شركة الاتصالات السعودية STC، مقدمة على منصة رقمية بواسطة تطبيق يعطيك هذا التطبيق المجال إنك تقوم بتغيير وتعديل كيفما تشاء. وبالتعاون مع الشباب السعودي الشغوف، تم أعادة تصميم خدمات الجوال حيث تركز على سهولة الاستخدام وتجربة العميل. وباستخدام التقنية الرقمية، قدمنا طرق جديدة لشراء واستلام مشترياتكم، وإدارة خدماتكم، والحصول على المساعدة. وسهلنا العروض والأسعار بحيث تحصل على أفضل خدمة بأنسب قيمة. وباعتبار كل هذه الأمور، جوي تقدم تجربة مبتكرة غير مسبوقة في مجال الاتصالات داخل المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمكنكم من خلال الدخول إلي موقع جوي الاستعلام عن افضل الباقات المتاحة والعروض الموجودة وكذلك دفع الاشتراك من خلال الفيزا أو الماستر كارد.

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