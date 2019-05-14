من هو المعلق علي داود وما أهم انجازاته - ويكيبيديا 2019

59 الخاصة بالشيخ صالح كامل وممثله في القاهرة للشؤون الإعلامية وغيرها حاليا، مساعد رئيس مجلس إدارة شبكة راديو وتلفزيون العرب a r t ومستشاره الأول للشؤون الرياضية.

ويشغل منصب المشرف العام على البرامج الرياضية والاستديوهات التحليلية في صفر 1412هـ، وحاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة ميامي الأمريكية عام 1400هـ 1980م وتخصص في الإخراج والإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

في عام 1379هـ 1959م التحق للعب في نادي الوحدة في فريق الأشبال، ثم الفريق الأول، وشارك في مباريات المنتخب الوطني وأصبح نجما لامعا كحارس لفريق كرة القدم في النادي.

اعتزل الكرة عام 1386هـ 1966م ليلتحق في وزارة الإعلام، حيث عمل مصورا تليفزيونيا ومذيعا بالتلفزيون ومعلقا ومخرجا، وعمل مديرا عاما للمنتخبات السعودية لكرة القدم.

كما تولى منصب أمين عام مساعد للاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ويعتبر من أشهر المعلقين الرياضيين في المملكة.