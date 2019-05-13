سبب وفاة دانه القحطاني نجمة “سناب شات”

استيقظت المملكة العربية السعودية على خبر وفاة نجمة “السناب شات” الطفلة دانة القحطاني إثر تعرضها لنوبة قلبية مفاجئة، ودانة هي البنت الصغرى من الثلاثي الشهير«غناتي ودنا ودانة» اللاتي حققت شعبية كبيرة في العامين الماضيين مع والدهن، بعد أن لفتن الأنظار بطرحن الذي يتضمن يومياتهم الأسرية مع والدهن، وقال والد دانة القحطاني، إنها تعرضت إلى نوبة قلبية مفاجئة وتم نقلها إلى أحد المستشفيات القريبة من المنزل لإسعافها والوقوف على حالتها الصحية. وأوضح، في منشور له على موقع “تويتر” أن “ابنته دانه القحطاني لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى وكان القدر بوفاتها”، وتفاعل عدد كبير من المغردين على تويتر عبر وسم يحمل اسم الطفلة «وفاة دانة القحطاني»، ناقلين تعازيهم الحارة لعائلة الطفلة، معبرين عن حزنهم لهذا الخبر المؤلم والصادم.

ونالت الطفلة دانة القحطاني وشقيقتيها “غناتي و دنى” شهرة واسعة بنشر اليوميات الخاصة بهن عبر تطبيق سناب شات، واشتهرن بحبهن للطبخ وإعداد الوصفات السعودية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابع الأخوات الثلاث حوالي 400 ألف مستخدم على إنستغرام،ورجح الاستشاري في أمراض القلب وجراحته في لندن، الطبيب فوزي لازم، أن تكون دانة قد تعرضت لاضطرابات بكهربائية القلب، أي عدم انتظام في ضربات قلبها، وأشار لازم إلى أن هذه من الحالات النادرة جدا، والتي يمكن أن تحدث في أي مرحلة عمرية وفي أي وقت.

رسالة غاتي لدانه بعد وفاتها

نشرت غاتي أخت دانه القحطاني رسالة عبر موقع انستجرام أنها سوف تفتقدها كثيراً وختمت الرسالة بدعاء للمتوفي.

اللهم ارحم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء.

اللهم ارحمها و اغفر لها و انظر اليها بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارفع درجته فى المهديين واخلفه فى عقبة الغابرين.

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