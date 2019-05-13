وفاة دانة القحطاني إثر أزمة قلبية

نزل خبر وفاة دانة القحطاني كالصاعقة علي نشطاء تويتر، فالبعض نفي خبر وفاة دانه القحطاني وهناك البعض الاخر من اكد علي وفاة دانه القحطاني مؤكداً هذا الخبر ببعض الصور التي تداولة علي حساب والدها الرسمي ، وهناك تفاجُيء من المغردين فهناك من يذكر أن اباها كان يشتري لها زي العيد وكانو يلتقطون بعض الصور وكان الوسم ذاته حقق تداولاً لافتاً مطلع نيسان/أبريل الماضي -أيضاً- قبل أن يتضح أنه مجرد إشاعة غير حقيقية تم إطلاقها بمناسبة “كذبة أبريل”، وأصبح خبر وفاة دانه القحطاني هو الترند الاول كما توقعنا قبل قليل ، نظراً لكونها هي طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها التسعة أعوام ، وكانت تظهر في فيديو مع والدها وهو يلعب معها داخل السيارة الخاصة به، فيما غردت شقيقتها قائلة: ” بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٠ هـ، أُصيبت أختي دانة بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها ”، وتصدر وسم ” وفاة دانة القحطاني ” قائمة الأكثر تداولًا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث نعاها آلاف المغردين.

رسالة غاتي لدانه بعد وفاتها

نشرت غاتي أخت دانه القحطاني رسالة عبر موقع انستجرام أنها سوف تفتقدها كثيراً وختمت الرسالة بدعاء للمتوفي.

اللهم ارحم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء.

اللهم ارحمها و اغفر لها و انظر اليها بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارفع درجته فى المهديين واخلفه فى عقبة الغابرين.

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