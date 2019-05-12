، مساء اليوم .. "الليوان" يكشف حكاية "علي الفقعسي" أخطر مطلوبي قائمة الـ 19 مطلوباً وقت تفجيرات الرياض 2003 ،

محمد بن مسعود - الدمام - كان قد سلّم نفسه إلى الجهات الأمنية وتمّت محاكمته

يستضيف الزميل الإعلامي عبدالله المديفر؛ في حلقة برنامج "الليوان"، الذي تعرضه قناة "روتانا خليجية"، مساء اليوم الأحد، "علي الفقعسي"؛ أحد أهم المطلوبين في أولى قوائم الإرهاب التي صدرت عام 2003م، وحدثت وقتها تفجيرات الرياض، والفقعسي؛ كان قد سلّم نفسه بعد فترة قصيرة من إعلان القائمة، للأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز؛ مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية آنذاك، وتمّت محاكمة الفقعسي بعدها.

وكان "الفقعسي"، ‏رئيساً للمجلس العسكري لتنظيم القاعدة بالسعودية، ويعد المطلوب رقم واحد في قائمة الـ ١٩ من المطلوبين الذين أعلنت عنهم وزارة الداخلية بعد تفجيرات الرياض عام 2003م.

وكانت قائمة الـ 19 قد لاحقتها قوات الأمن السعودية للاشتباه في قيامهم بالهجمات الإرهابية يوم الثاني عشر من مايو 2003 التي استهدفت ثلاثة مجمعات سكنية في العاصمة الرياض، وأسفرت عن مقتل 34 شخصاً وإصابة 194 آخرين.