اوامر ملكية – حدث ضخم في السعودية اليوم

يبدو ان اوامر ملكية ستخرج اليوم للعلن في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسط حديث عن حدث ضخم في السعودية.

وانطلق هاشتاغ اوامر ملكية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي في حالة أشبه بالترقب لما قد يصدر عن الجهات الرسمية في السعودية وما طبيعة هذه الأوامر الملكية.

وترقب السعوديون صدور أوامر ملكية منذ منتصف الليل وحتى بعد ساعات الفجر، سيَّما وأن حسابات إخبارية موثوقة، توصف بالرديفة للإعلام الرسمي غردت داخل الهاشتاغ.

وكتب مغردون أنهم ينتظرون حدثًا ضخمًا في السعودية، دون الإشارة إليه، فيما توقعت كل شريحة أن يصدر قرارًا بحقها، مثل موظفي البنود والعقود في الدولة.

ولم تتطرق أيُّ وسائل إعلام رسمية في السعودية إلى هاشتاغ أوامر ملكية؛ نظرًا لحساسية الوضع وترقب الشعب السعودي لصدور أي قرار.

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وفي ذات السياق، شكك مغرِّدون في الهاشتاغ ونفوا أن يكون هناك أي أوامر ملكية صادرة، موضحين أن هناك من نشر الشائعة وغرَّد عليها الشعب السعودي.

وعادة ما تنشر وسائل الإعلام السعودية الرسمية اوامر ملكية صادرة عن خادم الحرمين الشريفين ، ولكن يبقى ذلك هالشتاغ فعالاً الى حين التأكد رسمياً إن كانت هناك اوامر ملكية ام لا.