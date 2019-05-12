الساحة السعودية تترقب اوامر ملكية جديدة

انتظر المواطنون السعوديون منذ فجر اليوم الأحد صدور أوامر ملكية من الملك سلمان بن عبد العزيز دون تحديد ماهيتها وتصدر قائمة الوسومات الأكثر تداولاً على تويتر وسم أوامر ملكية.

وغردت حسابات إخبارية موالية للاعلامي السعودي الرسمي على وسم أوامر ملكية مما زاد من تغريد الكاتبين على الوسم بانتظار الحدث الأضخم في المملكة العربية السعودية.

وتوقع موظفو البنود والعقود في المملكة أن تشملهم الأوامر الملكية المرتقبة فيما لم تتطرق أي وسيلة إعلامية للوسم بالتزامن مع تشكيك بعض المغردين صدور أي أوامر ملكية جديدة معتبرين أن الوسم مجرد شائعة وغرد عليها الشعب السعودي، بحسب "الدرر الشامية".