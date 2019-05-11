صرف المكرمة الملكية الرمضانية بواقع 1000 ريال للعائل و 500 ريال للتابع

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، توجيهات بصرف 1.8 مليار ريال معونة رمضانية للمواطنين من مستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث يتم الصرف بشكل عاجل، بحيث يتم صرف 1000 ريال للعائل، ومبلغ 500 ريال لكل تابع من أفراد الأسرة بالمملكة .

وقد غمرت السعادة البالغة المستفيين والمستفدات من برنامج الضمان الاجتماعي بتوجيه الأوامر بصرف المكرمة الملكية لهم، إلا أنهم تسائلوا عن موعد صرفها، ولا سيما أن شهر رمضان يتميز بميزانية استثنائية لدى الأسر السعودية، حيث أنه شهر الكرم والجود والتراحم والتزتور بين الأقارب والأصدقاء، وجائت الإجابة حيث يتم صرفها خلال أسبوعين من إصدار الأمر الملكي في شهر رمضان 1440هـ .

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، التي نشرت الخبر، إن أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، قد قدم أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على المكرمة الملكية التي أمر بصرفها والتي قد تتخطى 1.8 مليار ريال سعودي، كمعونة رمضانية للمستفدين والمتفيدات من برنامج الضمان الاجتماعي، داعيًا لالله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته .

الفئات التي يشملها برنامج الضمان الاجتماعي

1- الأيتام .

2- من بلغ سن الشيخوخة وهو سن ( 60 ) عاماً فأكثر .

3- العاجزون عن العمل عجزاً دائماً لأي سبب من الأسباب الصحية .

4- العاجزون عن العمل عجزاً مؤقتاً لأي سبب من الأسباب الصحية.

5- المرأة التي لا عائل لها .

6- الأسرة غير المعولة .

7- ومن تنطبق بحقهم الضوابط والشروط المنظمة لذلك .

← إقرأ أيضاً: