السعودية: حقيقة وفاة الأمير عبدالعزيز بن فهد

تداول نشطاء ومواقع إعلامية، يوم السبت، أنباء تتحدث عن وفاة الأمير الشاب عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، الابن الأصغر من أبناء الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود عن عمر يناهز الـ 44 عاماً.

وذكر موقع يسمى "سبق" أن الأمير عبدالعزيز بن فهد تدهورت حالته الصحية مؤخراً بعد إصابته بداء السرطان على مستوى الجهاز الهضمي وتغيب عن شبكات التواصل الإجتماعي وأهمها تويتر منذ أكثر من عام بسبب حالته الصحية.

وبهذا الصدد، وبعد متابعة المنصات الرسمية وحساب الديوان الملكي السعودي، وموقع سبق الرسمي، فقد تبين عدم صحة الروايات المتداولة حول وفاة الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود.

ويعد الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود الابن الأصغر من أبناء الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ولد يوم الإثنين عام 1393 هـ -الموافق 16 إبريل 1973 . وزير الدولة عضو مجلس الوزراء سابقاً ورئيس ديوان مجلس الوزراء سابقا, أمه الأميرة الجوهرة بنت إبراهيم بن عبد العزيز ال إبراهيم وكان جدها عبد العزيز ال إبراهيم من القادة في حروب الملك عبد العزيز، كما شغل والدها عدة مناصب آخرها منصب أمير الباحة.