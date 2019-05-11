واتساب سيتوقف على هذه الأجهزة نهائياً.. افحص هاتفك

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أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب، أنه ستتوقف عن العمل على جميع هواتف ويندوز الذكية خلال حوالي ستة أشهر.

وأكّد التطبيق العالمي الذي يحظى باهتمام مليار ونصف المليار مستخدم حول العالم، أنه لن يعمل على الهواتف المحمولة التي يدعمها برنامج مايكروسوفت، وذلك اعتبارًا من ديسمبر 2019، وفق ما كتبه متحدث باسمه في إحدى التدوينات.

وحذّرت التدوينة من أن بعض ميزات واتساب قد تتوقف عن العمل في “أي وقت” على هذه الأجهزة، التي أوقفتها مايكروسوفت في عام 2017.

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وكتبوا: “لن تتمكن بعد الآن من استخدام جميع أنظمة تشغيل ويندوز فون بعد 31 ديسمبر 2019”.

وتابعوا: “نظرًا لأننا لم نعُد نعمل بنشاط على تطوير أنظمة التشغيل هذه، فقد تتوقف بعض الميزات عن العمل في أي وقت”.

ويتابع واتساب العمل على تطوير منصته العاملة بشكل رئيسي خلال الأشهر القليلة الماضية..، خاصة بعد أن كشف عن العديد من المميزات الجديدة لمستخدمي أندرويد أو أنظمة iOS الخاصة بهواتف أيفون على حد سواء.

