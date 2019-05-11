حقيقة وفاة عزام الدخيل وزير التعليم السابق في السعودية

تداول نشطاء ومواقع إعلامية غير رسمية، يوم السبت، أنباء تفيد في وفاة عزام بن محمد الدخيل وزير التعليم السابق في المملكة العربية السعودية؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ونشر موقع يدعى "سبق" وهو غير رسمي ويبدو أنه ينتحل اسم أحد المواقع المعروفة، خبرا يتحدث عن وفاة عزام الدخيل ذ عن عمر يناهز الـ 58 عاماً، وذلك نقلا عن بيان للديوان الملكي السعودي.

ونقل الموقع عن محمد عزام الدخيل، نجل وزير التعليم السابق، أنه غرد عبر تويتر : "ببالغ الحزن والأسى أنعى وفاة والدي عزام الدخيل الذي وافته المنيه اليوم إن لله وإن اليه راجعون".

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وبهذا الصدد، وبعد متابعة المنصات الرسمية وحساب الديوان الملكي السعودي، وصفحة نجل الدخيل، فقد تبين عدم صحة الروايات المتداولة حول وفاة وزير التعليم السابق في السعودية عزام الدخيل.

عزام بن محمد الدخيّل اليوسف التميمي (مواليد عام 1959م مكة المكرمة)، وزير التعليم السابق في المملكة العربية السعودية، عين في 9 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 29 يناير 2015م.

يعُد الدخيل أول وزير لوزارة التعليم بعد صدور أمر ملكي بدمج كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم ثم صدر في 11 ديسمبر 2015 أمر ملكي يقضي بإعفائه من منصبه بناءً على طلبه وشغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق حتى استقال منها في 29 يناير 2017م .