شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 1.8 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صرف أكثر من 1.8 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي. أعلن ذلك وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، مقدماً شكره لخادم الحرمين على موافقته الكريمة.

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صرف أكثر من 1.8 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي. أعلن ذلك وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، مقدماً شكره لخادم الحرمين على موافقته الكريمة.

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