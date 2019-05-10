النائب العام يوجه بالقبض على صاحب مقطع التحرش بفتاة في سيارتها

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أصدر النائب العام توجيهاً بالقبض على الشخص الذي أظهره مقطع فيديو متداول وهو يتحرش بفتاة، أثناء وجودها داخل سيارة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت النيابة العامة، أنه بناء على رصدها وتثبتها بشأن مقطع فيديو متداول يظهر شخصاً يتحرش بفتاة كانت موجودة داخل سيارة، أصدر النائب العام توجيهًا بالقبض على الشخص، كونه المعني بالسلوك الصادر وفقًا لنظام مكافحة التحرش.

وأكدت النيابة العامة أنها ستقوم بواجبها بحزم تجاه كل من يخالف الأنظمة المعاقب عليها جزائياً، وبما يحمي المجتمع من السلوك المخالف للآداب العامة.



