السعودية | السعودية.. أمر بضبط المتحرش بفتاة في سيارتها

شكرا لقرائتكم السعودية.. أمر بضبط المتحرش بفتاة في سيارتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجَّه النائب العام السعودي الشيخ، سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض سريعاً على متحرش بفتاة أثناء تواجدها بسيارتها.

ورصدت وحدة الرصد في النيابة العامة مقطع فيديو متداولاً لشخص يتحرش بفتاة أثناء تواجدها بسيارتها.

وأصدر النائب توجيهه بالقبض على الشخص المتحرش بعد التثبت من المقطع، طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه، وفق النظام.

وقالت النيابة إنها "تقوم بواجبها بحزم تجاه كل من يخالف الأنظمة المعاقب عليها جزائياً، وبما يحمي المجتمع من السلوك المخالف للآداب العامة".