رقم خدمة سارة عبر الواتساب المقدمة من الهيئة العامة للغذاء والدواء

خدمة سارة، خدمة جديدة أعلنت عنها الهيئة العامة للغذاء والدواء، وخدمة سارة عبار عن رد آلي عبر تطبيق الواتساب كما يمكن استخدام رقم خدمة سارة؛ للاستفادة من هذه الخدمة.

وتعتبر المساعدة الذكية سارة كما يطلق عليها، خدمة متميزة تفيدك بالأسئلة المتعلقة في الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية.

خدمة سارة

هذا وقد نشر الخبير التقني، عبد العزيز الرشيد، مقطع فيديو يوضح من خلاله تفاصيل استخدام خدمة ورقم سارة التي يمكن الاتصال من خلاله للاستفادة من هذه الخدمة، وذلك عن طريق السؤال عن أي منتج أو سعر دواء معين، ودرجة تركيز المنتج،أو بديل لدواء معين للدواء، وتحصل علي الفور من خلال الخدمة علي المعلومات اللازمة.

رقم الاستفادة من خدمة سارة

هذا ويمكنكم الاستعلام عن أي دواء أو بديل لدواء معين أو درجة تركيز دواء او سعره، من خلال برنامج الواتساب بالرقم 00966118806006.