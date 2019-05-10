«سيد الخواتم» يزين سماء السعودية والمنطقة العربية في رمضان

أوضحت فلكية جدة، أمس الخميس، أن خلال شهر رمضان المبارك سيتم رصد كوكب زحل أجمل كواكب المجموعة الشمسية، في سماء السعودية والمنطقة العربية، مشيرة إلى أنه سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية، ويمكن رؤية حلقاته من خلال استخدام التلسكوب.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن كوكب زحل سوف يظهر باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي عند منتصف الليل حسب التوقيت المحلي، وسيقع إلى أسفل يسار كوكب المشتري بالنسبة للراصد، مضيفًا أنه خلال شهر رمضان سوف يشرق زحل والمشترى مبكرًا يومًا بعد يوم.

وأضاف أنه بالرغم من أن زحل لمعانه يشبه لمعان نجم من المرتبة الأولى، لكنه خافت مقارنة بالمشتري، الذي يفوق زحل بحوالي 14 مرة.

وأشار رئيس فلكية جدة، أن حلقات كوكب زحل بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 وجانبها الشمالي في قمة وضوحه، وكانت آخر مره ترصد فيها في عام 1988 ورؤيتها التالية ستكون في 2046.

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وأوضح أن كوكب زحل يستغرق 29 سنة أرضية ليكمل دورة واحدة حول الشمس، ولذلك ففي كل حوالي 14 سنة ونصف نشاهد إما الوجه الشمالي أو الوجه الجنوبي لتلك الحلقات.

وقال المهندس أبو زاهرة، إنه من أجل الاستمتاع برؤية الحلقات التي تزين كوكب زحل، يجب استخدام التلسكوب، مؤكدًا أن المنظر سيكون في غاية الروعة والجمال.

يذكر أن كوكب زحل أطلق عليه قديمًا اسم سيد الخواتم، وهو ثاني أكبر كواكب المجموعة الشمسية، ويحتلّ المركز السادس في المسافة التي تفصله عن الشمس، واكتشفه في 1610م عالم الفلك الإيطالي جاليلو جاليلي، وأكثر ما يميّز كوكب زحل هو حلقاته؛ حيث تلتف حوله تسع حلقاتٍ، وثلاثة أقواسٍ من الغبار والجليد والصخور.

ويتكون كوكب زحل من الصخور والطبقات الهيدروجينة سواء السائلة أو المعدنية أو الجزئية، إضافة إلى كميةٍ من الجليد، أما الغازات الموجودة على الكوكب فتشمل: الهيدروجين وتبلغ نسبته حوالي67%، والهيليوم بنسبة 3.6%، والميثان بنسبة 0.05%، إضافة إلى جزيئات الديتيريوم، والأمونيا والفوسفين.

وتبلغ سرعة الرياح على كوكب زحل حوالي 500م/ث، ويدور زحل حول نفسه كل إحدى عشرة ساعة أرضية.