جائزة “الحلم” الكبرى..كيفية الإشتراك في مسابقة Dream “موسم رمضان 2019”

تعود مسابقة الحلم التي تديرها قناة mbc بمفاجآت كبيرة مع فرصة الفوز بجوائز مالية يصل مجموعها الكامل إلى 3,000,000$ والتي سيتم تقسيمها على الفائزين لكل جائزه فرديه. في موسم Dream رمضان 2019 . تعطي المسابقة الأكبر في العالم العربي الجماهير أملاً إستثنائاً بمنحهم فرصة جديدة للفوز بالنسبة لأولئك الذين شاركوا في الموسم السابق، بإرسال رسالة نصية تتضمن كلمة “تفعيل” فقط وذلك للرقم المرادف لبلدك.

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2019

كيف الإشتراك في الحلم؟ يتحقق من خلال إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، تحتوي كلمة Dream أو reve، ويمكن أيضاً من الإتصال على الرقم المقدم من المشغل” شركة الإتصالات” المانحة رقم الهاتف للمشترك في بلده. ثم سوف تتلقى سؤالاً ويجب عليك الإجابة بشكل صحيح للدخول في السحب على الفور. المزيد من الأسئلة التي تجيب عليها في المسابقة تجعلك تنفق أكثر ولكن تتضاعف فرص الربح.

جوائز الحلم 3,000,000$ الأضخم على الإطلاق!

الحلم، تخصص مبلغ ضخم وهو 3,000,000$ بالعربية ثلاثة ملايين دولار أمريكي في موسمها الثالث 2019 في سعيها لإسعاد أكبر عدد من الفائزين عبر تحقيق الأحلام التي ستغير حياة الكثيرين. وفي الأسابيع الخالية من سحوبات الحلم سيتم سحب جائزة إعتبارية قيمتها 10,000$، ويجري السحب خلال فقرة تلفزيونية في برنامج صدى الملاعب الذي سيعلن إسم الرابح، عدا لو لم يتزامن موعد السحب بالفترة الزمية لعرض صدى الملاعب في تلك السنة والمقدم من الإعلامي مصطفى الآغا ، فسيتم الأتصال مباشرة بالفائزين من قبل المشرفين على سحوبات الحلم.

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وتعادل سحوبات الحلم مبلغ 100،000$ أي مائة ألف دولار لكل واحدة. بينما هناك سحوبات الخاصة بشهر رمضان بعدد 5 حيث كل حلم يصل قيمته إلى 500،000$ أي أنه مبلغ مضاعف خمس مرات!. في حين سيكون السحب الأخير تعادل الجائزة فيه (1,000,000 دولار أمريكي) مليون دولار.

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم Dream لدول شرق أفريقيا

البلد مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة مصر Vodafone 95458 5 جنيهات مصرية مصر Etisalat 95458 5 جنيهات مصرية مصر Orange 95458 5 جنيهات مصرية المغرب INWI 9669 9 دراهم مغربية المغرب Orange 9669 9 دراهم مغربية المغرب Maroc Tel 9669 9 دراهم مغربية تونس Tunisie Telecom 85988 1.44 دينار تونسي تونس Ooredoo 85988 1.44 دينار تونسي

أرقام مسابقة الحلم في دول الخليج والعراق

البلد مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة البحرين Batelco 94000 500 فلس البحرين VIVA 98885 500 فلس البحرين Zain 95458 500 فلس السعودية STC 858888 5 ريالات السعودية Mobily 650444 5 ريالات السعودية Virgin Mobile 300300 5 ريالات السعودية Lebara 313131 5 ريالات السعودية Zain 755505 5 ريالات الكويت GSM 4141 500 فلس الإمارات Etisalat 5544 3.15 درهم كل يوم و

5 دراهم رسالة الإمارات Du 3636 5 دراهم عمان GSM 90434 500 فلس

أرقام مسابقة الحلم “dream “لبلاد الشام

البلد مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة الأردن Orange 98880 70 قرش الأردن Umniah 98858 70 قرش الأردن Zain 98858 70 قرش فلسطين Jawwal 1623 3.5 NIS فلسطين Wataniya 6750 3.5 NIS سوريا Syriatel 1565 75 ليرة سورية سوريا MTN 1555 75 ليرة سورية لبنان Thuraya 008821622775627 حسب التعرفة الدولية لشركة ثريا

الحلم من mbc

ومع كل ذلك من جوائز مسابقة الحلم الأكبر في الشرق الأوسط، فإنه سيكون هناك جوائز أخرى التي يمكن للمنظم الإعلان عن الفائزين بها عبر الرسائل القصيرة أو من خلال تضمين الأسماء في موقع المسابقة التابع لمجموعة إم بي سي.

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