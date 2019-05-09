جائزة “الحلم” الكبرى..كيفية الإشتراك في مسابقة Dream “موسم رمضان 2019”

- 1/2
- 2/2
تعود مسابقة الحلم التي تديرها قناة mbc بمفاجآت كبيرة مع فرصة الفوز بجوائز مالية يصل مجموعها الكامل إلى 3,000,000$ والتي سيتم تقسيمها على الفائزين لكل جائزه فرديه. في موسم Dream رمضان 2019 . تعطي المسابقة الأكبر في العالم العربي الجماهير أملاً إستثنائاً بمنحهم فرصة جديدة للفوز بالنسبة لأولئك الذين شاركوا في الموسم السابق، بإرسال رسالة نصية تتضمن كلمة “تفعيل” فقط وذلك للرقم المرادف لبلدك.
كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2019
كيف الإشتراك في الحلم؟ يتحقق من خلال إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، تحتوي كلمة Dream أو reve، ويمكن أيضاً من الإتصال على الرقم المقدم من المشغل” شركة الإتصالات” المانحة رقم الهاتف للمشترك في بلده. ثم سوف تتلقى سؤالاً ويجب عليك الإجابة بشكل صحيح للدخول في السحب على الفور. المزيد من الأسئلة التي تجيب عليها في المسابقة تجعلك تنفق أكثر ولكن تتضاعف فرص الربح.
جوائز الحلم 3,000,000$ الأضخم على الإطلاق!
الحلم، تخصص مبلغ ضخم وهو 3,000,000$ بالعربية ثلاثة ملايين دولار أمريكي في موسمها الثالث 2019 في سعيها لإسعاد أكبر عدد من الفائزين عبر تحقيق الأحلام التي ستغير حياة الكثيرين. وفي الأسابيع الخالية من سحوبات الحلم سيتم سحب جائزة إعتبارية قيمتها 10,000$، ويجري السحب خلال فقرة تلفزيونية في برنامج صدى الملاعب الذي سيعلن إسم الرابح، عدا لو لم يتزامن موعد السحب بالفترة الزمية لعرض صدى الملاعب في تلك السنة والمقدم من الإعلامي مصطفى الآغا ، فسيتم الأتصال مباشرة بالفائزين من قبل المشرفين على سحوبات الحلم.
وتعادل سحوبات الحلم مبلغ 100،000$ أي مائة ألف دولار لكل واحدة. بينما هناك سحوبات الخاصة بشهر رمضان بعدد 5 حيث كل حلم يصل قيمته إلى 500،000$ أي أنه مبلغ مضاعف خمس مرات!. في حين سيكون السحب الأخير تعادل الجائزة فيه (1,000,000 دولار أمريكي) مليون دولار.
أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم Dream لدول شرق أفريقيا
|البلد
|مزود الخدمة
|الرقم
|تكلفة الرسالة
|مصر
|Vodafone
|95458
|5 جنيهات مصرية
|مصر
|Etisalat
|95458
|5 جنيهات مصرية
|مصر
|Orange
|95458
|5 جنيهات مصرية
|المغرب
|INWI
|9669
|9 دراهم مغربية
|المغرب
|Orange
|9669
|9 دراهم مغربية
|المغرب
|Maroc Tel
|9669
|9 دراهم مغربية
|تونس
|Tunisie Telecom
|85988
|1.44 دينار تونسي
|تونس
|Ooredoo
|85988
|1.44 دينار تونسي
أرقام مسابقة الحلم في دول الخليج والعراق
|البلد
|مزود الخدمة
|الرقم
|تكلفة الرسالة
|البحرين
|Batelco
|94000
|500 فلس
|البحرين
|VIVA
|98885
|500 فلس
|البحرين
|Zain
|95458
|500 فلس
|السعودية
|STC
|858888
|5 ريالات
|السعودية
|Mobily
|650444
|5 ريالات
|السعودية
|Virgin Mobile
|300300
|5 ريالات
|السعودية
|Lebara
|313131
|5 ريالات
|السعودية
|Zain
|755505
|5 ريالات
|الكويت
|GSM
|4141
|500 فلس
|الإمارات
|Etisalat
|5544
|3.15 درهم كل يوم و
5 دراهم رسالة
|الإمارات
|Du
|3636
|5 دراهم
|عمان
|GSM
|90434
|500 فلس
أرقام مسابقة الحلم “dream “لبلاد الشام
|البلد
|مزود الخدمة
|الرقم
|تكلفة الرسالة
|الأردن
|Orange
|98880
|70 قرش
|الأردن
|Umniah
|98858
|70 قرش
|الأردن
|Zain
|98858
|70 قرش
|فلسطين
|Jawwal
|1623
|3.5 NIS
|فلسطين
|Wataniya
|6750
|3.5 NIS
|سوريا
|Syriatel
|1565
|75 ليرة سورية
|سوريا
|MTN
|1555
|75 ليرة سورية
|لبنان
|Thuraya
|008821622775627
|
حسب التعرفة الدولية لشركة ثريا
الحلم من mbc
ومع كل ذلك من جوائز مسابقة الحلم الأكبر في الشرق الأوسط، فإنه سيكون هناك جوائز أخرى التي يمكن للمنظم الإعلان عن الفائزين بها عبر الرسائل القصيرة أو من خلال تضمين الأسماء في موقع المسابقة التابع لمجموعة إم بي سي.