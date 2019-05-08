حقيقة وفاة الأمير محمد بن فيصل في مشافي الرياض

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، أنباء عن وفاة الأمير محمد بن فيصل في أحدى مستشفيات العاصمة السعودية الرياض، فيما نفت مصادر مقربة صحة هذه الأنباء.

وفي وقت سابق، تضاربت الأنباء حول مصيرالأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال، مع الزعيم، بين تأكيدات تقديمه استقالته من منصبه، أو نفي ذلك.

وترددت أنباء بقوة، تفيد بتقديم الأمير محمد بن فيصل، استقالته إلى هيئة الرياضة، وهو ما نفته الهيئة جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها لم تستلم استقالته حتى اللحظة، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة “الجزيرة” السعودية.

من جهته، غرد الإعلامى احمد العجلان عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا : "للتوضيح فإن الأمير محمد بن فيصل أكد لي بأنه عازم على الرحيل، وينتظر الموافقة الرسمية على ذلك كما أنه قام أمس بتوديع بعض منسوبي النادي".

يذكر أن فهد بن أحمد الراشد، قد تقدم بالاستقالة من منصبه، كنائب لرئيس الهلال، بعد ساعات من الهزيمة أمام التعاون، بهدفين دون مقابل، والتى منحت النصر صدارة الدورى.