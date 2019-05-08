استعلام عن المقطوعة برقم الطلب طريقة سريعة لمعرفة الدفعات المالية شهر رمضان الحالي

استعلام عن المقطوعة برقم الطلب، من اجل الحفاظ علي رؤية المملكة لعام 2030 والنظرة المستقبلية للتطور وكنتيجة لغلاء المعيشة ورفع الدعم عن بعض السلع قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء برنامج المساعدات المقطوعة التي تهدف ألي مساعدة من ليس لديه القدرة علي مواجهة ظروف المعيشة والازدياد المستمر في أسعار السلع، عملت المملكة علي توفير حياه كريمة لكل المواطنين عامة ولكل المواطنين الأكثر احتياجا والأسر الفقيرة قامت المملكة بإيداع مبالغ ماليه تصل ألي 200 مليون ريال سعودي كل فترة في حساب جميع هذه الأسر الذي استوفت الشروط في البرنامج .

التسجيل في المقطوعة السنوية

نقدم لكم رابط التسجيل في المساعدة المقطوعة ويمكنكم الآن عمل استعلام عن المقطوعة برقم الطلب الآن حيث قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بإنشاء موقعها علي شبكة الأنترنت والذي يمكنكم من خلاله التسجيل بشكل سهل جدا من خلال الدخول علي الموقع وإدخال رقم الهوية وكلمة المرور ورقم الجوال وادخل نص الرسالة القصيرة التي تصل ألي الجوال لتأكيد الجوال ويمكنكم عمل استعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية فيما بعد عن طريق الدخول علي الموقع مرة أخري وأيضا تقوم بالتسجيل فيه وحفظ المعلومات وتحديثها بشكل مستمر لكي يتم النظر فيها بشكل اسرع نظرا لوجود الكثير من الطلبات علي قوائم الانتظار واستعجال الخدمة من خلال رقم خدمة العملاء 19911 .

شروط الحصول علي المساعدة المقطوعة

تصرف المقطوعة لكل الأسر الأشد احتياجا.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عاما.

يجب عدم تجاوز الدخل الشهري الحد الأدنى من صرف المقطوعة.

يجب تقديم بيانات كاملة عن أفراد الأسرة والمراحل التعليمية المختلفة والدخل بطريقة صحيحة.

كتابة رقم الحساب البنك.

من ضمن الشروط عدم وجود سجل تجاري أو مزرعة خاصة أو دخل ذائد عن الحد الأدنى.

يجب كتابة كافة البيانات بشكل صحيح والتحديث المستمر وأخذ رقم الطلب.

طرق الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر رمضان 1440

* يجب الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

* كتابة رقم السجل المدني ورمز التحقق.

* علي كلمة عرض المعلومات عن المقطوعة شهر رمضان الجاري.

* تظهر جميع البيانات الخاصة بالاستحقاق الجاري.

* الاتصال علي الخط العاجل 19911 للرد علي جميع الاستفسارات.

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