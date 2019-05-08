تقديم وظائف وزارة العدل 1440 السعودية- الرابط الرسمي للتقديم وموعد الاختبارات للمرشحين بالمركز...

ما زلنا نتابع معكم من خلال موقعنا الفريد والمتميز عرب فور نيوز، آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالأخبار المحلية والعالمية في مختلف المجالات، ونتابع معكم اليوم تقديم وظائف وزارة العدل السعودية 1440، والتي تم الإعلان عنها داخل المملكة السعودية، ونتطرق معكم داخل المقال إلى التخصصات المطلوبة وشروط التقديم كذلك موعد التسجيل لاختبارات المرشحين بالمركز الوطني للإختبارات والتقويم قياس، وظائف وزارة العدل 1440.

وظائف وزارة العدل 1440

قامت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لكلا من الرجال والنساء على الدرجة السادسة، للعمل بديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى كتابات العدل والمحاكم في الأماكن المختلفة من أنحاء المملكة، طبقا للشروط والتخصصات التي تم الإعلان عنها.

وظائف وزارة العدل السعودية 1440

أتاحت وزارة العدل السعودية التقديم على الوظائف التي تم الإعلان عنها، اعتبارا من صباح يوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر رمضان 1440 الثامن من شهر مايو 2019، على أن يتم التقديم لحاملي بعض التخصصات والتي لابد من توافرها من أجل الأهلية للوظائف، على أن تجرى اختبارات القبول في المركز الوطني للقياس اعتبارا من 19 مايو 2019 الموافق الرابع عشر من رمضان 1440.

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التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة العدل

ونعرض لمتابعينا التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العدل السعودية، حيث لابد أن يكون المتقدمين سواء أكان من الرجال أو النساء من حاملي المؤهلات الجامعية التالية:

اللغة العربية.

الشرعية.

التخصصات الإدارية والاجتماعية.

المحفوظات.

المحاسبية.

القانونية.

الوثائق.

موعد التقديم لوظائف وزارة العدل

على الراغبين في التقدم لوظائف وزارة العدل الدخول على الرابط الرسمي لوزارة العدل السعودية، بدء من صباح اليوم الأربعاء 3 رمضان 1440 وحتى الساعة الثانية عشر من مساء الثلاثاء التاسع من رمضان 1440.

موعد التسجيل لاختبارات وظائف العدل بمركز قياس

أوضحت وزارة العدل أن اختبارات القبول للوظائف التي سبق وأن حددتها عاليه، سيت اجراء الإختبارات الخاصة بالقدرات المعرفية، في الرابع عشر من رمضان الموافق 19 مايو 2019، على أن يتم الولوج للرابط الرسمي الخاص بالمركز الوطني للقياس والتقويم والتسجيل فيه، على أن تكون فترة التسجيل عبر قياس لمدة أسبوع من فتح باب التسجيل.