مصادر «عاجل»: خطاب عدم المساس بالمفطرين «مزوّر»

علمت «عاجل» من مصادرها، أن الخطاب المتداول عن إبلاغ جميع الجهات ومراكز الشرطة بعدم ضبط المفطرين احترامًا لحقوق الإنسان، مفبرك ومزوّر.

وأشارت المصادر، إلى أن طريقة تزوير الخطاب واضحة للغاية، وبإمكان أي شخص من المهتمين بالمخاطبات الرسمية، اكتشافها.

وتم خلال الساعات الماضية، تداول تعميم (اتضح أنه مفبرك) يُشدد على أقسام الشرطة والجهات المعنية في جميع المحافظات، بـ«عدم المساس بأي شخص مفطر جهرًا أو سرًا طوال شهر رمضان المبارك؛ احترامًا لحقوق الإنسان».

وشددت المصادر، على أن إنتاج مثل هذه المواد المزورة وتداولها وإرسالها، يعتبر جريمة يعاقب عليها النظام، مُطالبة بضرورة الابتعاد عن تداولها.