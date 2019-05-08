المساعدة المقطوعة.. الآلية الجديدة لصرف المبالغ المالية المقدمة من وزارة الضمان الاجتماعي

المساعدة المقطوعة هي واحدة من افضل البرامج التي تقدمها المملكة العربية السعودية إلي العديد من الأسر محدودة الدخل داخل المملكة. عن طريق برنامج خاص، من خلال هذا البرنامج ووفقا للمعايير المناسبة. يتم صرف المبالغ المالية بشكل مباشر جدا في جميع حسابات المواطنين المستحقين لها. الكثير من طرق الإصلاح الاقتصادي ومن خلال الرؤية المستقبلية للمملكة. هي ما دعت إلي تقديم هذه الأموال المالية من اجل مساعدة جميع الأسر الأكثر احتياجا والأشد فقرا داخل المملكة العربية السعودية، كما تعمل وزارة الضمان الاجتماعي علي رفع العبء الواقع علي كاهل هذه الأسر نتيجة ارتفاع سعر المحروقات والكهرباء والعديد من السلع.

التسجيل في المساعدة المقطوعة السنوية

من اجل الحصول علي المساعدة المقطوعة يجب التسجيل في المقطوعة السنوية عن طريق الدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعمل أنشاء حساب مستخدم جديد وكتابة الاسم بالكامل وكتابة رقم الهوية ورقم الجوال وتأكيد رقم الجوال وإدخال الرمز المرسل علي الجوال. ثم كتابة رقم الحساب البنكي وبيانات الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة. والمستوي التعليمي والتعليم علي التعهد الموجود اسفل البيانات بعد التأكد من أدخال جميع البيانات بشكل صحيح جدا.

الاستعلام عن المقطوعة برقم السجل المدني

بعد التسجيل في المقطوعة يمكنكم الاستعلام عن المقطوعة برقم السجل المدني من خلال الدخول علي رابط الاستعلام عن المقطوعة. وإدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور والضغط علي كلمة استعلام عن المساعدة المقطوعة، وتصفح الحساب البنكي، جميع الإيداعات البنكية تودع في الحسابات الشخصية للأفراد المستحقين للمقطوعة بشكل مباشر. لذالك يرجي عمل الاستعلام بشكل دوري، وتحديث البيانات بشكل مستمر حتي يتم النظر فيها بسرعة.

الآلية الجديدة لصرف المقطوعة

معادلة جديدة لصرف المقطوعة تعتمد علي معدل دخل رب الأسرة. مقارنة بعدد أفراد أسرته وعدم الحصول علي المساعدة المقطوعة لفترة أطول. كما تقدم المقطوعة إلي كل الأسر الأكثر احتياجا. كما أن المساعدة المقطوعة غير مخصصه بسنة معينة ويجب علي الشخص المقدم أن لا يمتلك أي سجلات تجارية، أو مزارع خاصة. وان يتجاوز عمر الزوج والزوجة عن 35 عام. كما تم عمل رقم الاستعلام 19911 علي مدار 24 ساعة من اجل الرد علي كافة الأمور التي تخص المواطنين.من تأخر المساعدة المقطوعة ومن طول فترة الانتظار والعديد من المشاكل، والاستفسارات العديدة التي يريد المواطن السعودي الحصول علي أجابه سريعة لها. يمكنكم الحصول عليها بكل جدية بالفعل من خلال وزارة الضمان.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر رمضان الحالي 1440

الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

كتابة رقم السجل المدني ورمز التحقق.

النقر علي كلمة عرض المعلومات عن المقطوعة شهر رمضان الجاري.

سوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالاستحقاق الجاري.

أو الاتصال علي الخط العاجل”19911″ للرد علي الاستفسارات الخاصة بكم والإجابة عليكم.

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