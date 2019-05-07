الاستعلام عن “المساعدة المقطوعة” الرابط الجديد 1440 .. أحدث طريقة جديدة وفعالة من اجل...

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد، نموذج رائع وجديد جدا من اجل الحفاظ علي جميع الأسر الفقيرة والمتوسطة داخل المملكة العربية السعودية، تم تقديم برنامج المقطوعة من خلال خادم الحرميين الشريفين عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمساهمة في رفع العبء عن جميع الأسر الأشد احتياجا والأكثر فقرا داخل المملكة ووضعت الوزارة بعض الشروط لتقديم هذه المساعدات. لعلا من أهما أن يكون دخل المتقدم للمقطوعه اقل من 3000 ريال بالنسبة للأعزب و8680 ريال بالنسبة للمتزوج، كما يتم صرفها للمطلقات والأرامل واسر السجناء والأيتام والأسر المتغيب عنها عائلها أو قام بهجرها.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد

تم عمل طريقة الاستعلام بطريقة سهلة وبسيطة جدا من اجل تسهيل الوصول إلي الحسابات الخاصة بجميع الأفراد من خلال الدخول علي استعلام المقطوعة الضمان الاجتماعي وإدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور المستخدمة من قبل وإدخال الرمز التوضيحي والضغط علي دخول والوصول إلي إيداع دفعات المقطوعة في الحساب البنكي، عند عدم نزول الدفعات أو تأخيرها يرجي مراجعه مكتب الاستعلامات الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال رقم الاتصال الخاص بهم “19911” أو من خلال إرسال شكوى أو استفسار عاجل علي البريد الإلكتروني للوزارة أو إرسال تغريده علي تويتر المساعدة المقطوعة.

شروط الحصول علي المقطوعه

من اهم الشروط للحصول علي المقطوعة والطريقة الصحيحة للاستعلام عن المقطوعة الأتي :

المقطوعه تقدم لكل الأفراد الغير مشمولين بالضمان الاجتماعي. يجب أن يزيد سن الزوج والزوجة عن 34 عام. يجب عدم امتلاك أي سجلات تجارية. تصرف لكل الأسر الأشد احتياجا. يمكن أن تصرف المقطوعة لمرة واحدة أو عدة مرات حسب تقييم الوزارة لذلك وحسب حالة الأسرة. يجب أن لا يتجاوز الحد الأدنى للأحور بالنسبة للعازب والمتزوج عن شروط الحصول علي المقطوعة. يتم النظر في كل الطلبات المقدمة من الأقدم إلي الأحدث في التسجيل عبر الموقع الإلكتروني. عند عدم صرف المقطوعة أو تأخيرها برجاء التواصل مع الوزارة علي الفور او من خلال هذا الرقم 19911. الاستعلام بشكل دوري من خلال عمل استعلام عن المقطوعه برقم الطلب من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشكل مباشر.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر رمضان الحالي 1440

أولا يجب الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. كتابة رقم السجل المدني ورمز التحقق. النقر علي كلمة عرض المعلومات عن المقطوعة شهر رمضان الجاري. سوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالاستحقاق الجاري. أو الاتصال علي الخط العاجل 19911 للرد علي الاستفسارات الخاصة بكم والإجابة عليها.

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