الوزير آل الشيخ ينهي تكليف عبدالله المجماج بإدارة «دعوة القصيم»

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإنهاء تكليف عبدالله بن محمد المجماج بإدارة فرع الوزارة في منطقة القصيم.

وأفاد نص القرار الذي اطلعت عليه «عاجل»، بأنّ الوزير كلَّف وجب بن علي العتيبي مديرًا عامًا لفرع الوزارة بالمنطقة، وذلك لمدة ستة أشهر، وتقرَّر العمل به اعتبارًا مع موعد صدوره (اليوم)، وملغيًّا لكل ما يتعارض معه.