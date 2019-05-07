محمد بن مسعود - الدمام - عملية جراحية ناجحة للإعلامي "عبدالرحمن الحسين" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-07 أجرى الزميل الإعلامي "عبدالرحمن الحسين" المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عملية جراحية، في أحد مستشفيات الرياض تكللت والحمدلله بالنجاح. 07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440 12:18 AM اخر تعديل 07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440 Advertisements 12:38 AM أجرى الزميل الإعلامي "عبدالرحمن الحسين" المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عملية جراحية، في أحد مستشفيات الرياض تكللت والحمدلله بالنجاح. ، عملية جراحية ناجحة للإعلامي "عبدالرحمن الحسين" ،

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