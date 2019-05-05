استعلام عن المقطوعة برقم الهوية… ميعاد صرف المقطوعة لشهر رمضان 1440

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية، تعمل وزارة العمل والتنية الاجتماعية الخاصة بالمملكة العربية السعودية علي توفير كافة الفرص والخدمات والمساعدات المالية. لكل الأسر الفقيرة أو متوسطة الفقر. حيث قامت وزارة الضمان الاجتماعي بتسمية هذه الخدمة بالمقطوعة بمعني أنها مساعدة مالية لا ترد مرة ثانية. هذه الأموال تعين المواطنين السعوديين علي معيشة افضل في ظل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء الناتجة عن خطة التطوير الحالية داخل المملكة. كما تم تخصيص رقم خاص “19911” من اجل الاستعلام عن المقطوعة في أي وقت لمساعدة كافة المواطنين والرد علي كل استفساراتهم.

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية أو استعلام عن المقطوعة فقط من اجل الحصول علي المساعدة المالية لجميع الأفراد. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام سواء زوج أو زوجة، وان يكون الدخل الشهري ألا يتجاوز الحد الأدنى عند صرف المقطوعة، و يجب تقديم كافة البيانات الشاملة والكافية عن عدد أفراد الأسرة والأبناء الموجودين ومراحل التعليم المختلفة لجميع الأبناء.كما يجب كتابة الدخل بطريقة جيدة وصحيحة وكتابة كافة بيانات الحساب البنكي. أما من لديهم سجلات تجارية أو مزارع لا يحق لهم التقديم والحصول علي المساعدة المالية.عن طريق الضمان الاجتماعي المقطوعة.

أسماء المستفيدين من المقطوعة

الكثير من المواطنين يمكنهم معرفة الاستحقاق الخاصة بهم ومعرفة أسماء المستفيدين من المقطوعة من خلال تتبع حسابتهم البنكية، أو من خلال الدخول علي موقع الوزارة أو من خلال عمل استعلام عن المقطوعة من خلال الموقع الإلكتروني. جميع الأموال يتم إيداعها في حسابات كافة المستخدمين بعد اكتفاء الشروط واللوائح والقوانين الموضوعة من اجل ذلك. كما يمكننا عرض هذه الشروط التي يمكنكم من خلالها عمل استعلام عن المقطوعة برقم الهوية وهي.

يجب ألا يقل سن الزوج والزوجة عن خمسة وثلاثون عام. يجب أن يكون الدخل موافي لكافة الشروط الموضحة 3000 ريال للعازب و8680 ريال للمتزوج ويعول. يجب عدم امتلاك أي سجلات تجارية. يجب عدم امتلاك مزرعة خاصة. يجب كتابة جميع البيانات بشكل صحيح جدا. المقطوعة تصرف لجميع الأرامل والمطلقات والشيوخ. المقطوعة غير مرتبطة بسنة معينة وتصرف حين الموافقة علي الأسرة المستحقة لها. يمكن لجميع المتقدمين للحصول علي المقطوعة من الدخول ألي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو من خلال رقم الشكاوى والخط العاجل 19911 وهذه هي الطريقة الصحيحة للاستعلام عن المقطوعة.

استعلام عن المقطوعة برقم الطلب

طريقة أخري للاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال عمل استعلام عن المقطوعة برقم الطلب أو من خلال الدخول ألي تويتر وكتابة المشكلة والبيانات والتواصل مع أدارة موقع التواصل الاجتماعي. وذلك من اجل توفير حياة كريمة لكافة المواطنين داخل المملكة ومن اجل ذلك قامت المملكة بإيداع 200 مليون ريال سعودي كل فترة في حسابات جميع الأسر المستوفية للشروط ولذلك ينبغي للأسر التي قدمت للحصول علي المقطوعة بعمل تنشيط لحسابتهم مرة أخري من اجل الحصول عليها أو الأسر التي لم تقدم بالتقديم والتسجيل في اسرع وقت للحصول علي المساعدة المالية.

التسجيل في المقطوعة السنوية

هناك الكثير والعديد من الأشخاص الذين لا يعرفون كيفية التسجيل في المساعدة المقطوعة السنوية أو يقومون بالتسجيل بطريقة خطأ لذلك قمنا بإيضاح نقاط مهمة جدا عند التسجيل يمكنكم من خلالها التسجيل الصحيح في المقطوعة السنوية ومراجعة البيانات وكذلك تقديم استعجال للطلب أليكم هذه الخطوات.

أولًا أنشاء اسم مستخدم جديد.

ثانياً أدخال رقم الهوية.

ثالثاً أدخال تاريخ الميلاد.

رابعاً كتابه رقم الجوال وتأكيد رقم الجوال.

خامساً كتابه كلمه المرور وتأكيد كلمه المرور.

سادساً يجب أن تكون كلمه المرور حرف انجليزية كبيرة وأرقام.

سابعاً كتابه رمز التحقق البشري.

ثامناً الضغط علي علامة التعهد الموجودة بالأسفل ثم الضغط علي كلمه تسجيل وإدخال الرمز المرسل علي الجوال والضغط علي تأكيد.

تاسعاً بعد التأكيد سوف تظهر جميع البيانات بشكل كامل.و تعبئة جميع الخانات الفارغة.

عاشراً كتابه الاسم بالكامل،الجنس،السكن،الدخل الشهري،الوظيفة،الحالة التعليمية،القدرة علي العمل، العمر.

الحادي عشر كتابة بينات السكن بشكل تفصيلي العنوان البريدي،الحي، المدينة، الشارع، كتابة كافه بيانات التواصل ورقم الهاتف، ورقم هاتف أخر أن وجد والبريد الإلكتروني أن وجد.

الثاني عشر أدخال بيانات الحساب البنكي وتأكيد رقم الحساب وإدخال اسم البنك.

أخيرا الموافقة علي الشروط كامله. وهكذا يتم التسجيل في المقطوعة السنوية.

← إقرأ أيضاً: