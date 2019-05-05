شاهد: فضيحة زياد العمري تشعل مواقع التواصل في السعودية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورة مزعومة للناشط السعودي زياد العمري، غير أن مصادر مقربة أكدت على عدم صحتها وأنها ملفقة.

وطالب الآلاف ناشري الصورة بالستر على العمري من منطلق من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة، مطالبين بمحاسبة ناشر صورة العمري وذلك لانتهاكه خصوصيته وفضح الشاب؛ مما له من آثار مدمرة على حياة الشخص وعائلته حيث تعاطف الكثير مع زياد العمري.

واتهم البعض زياد العمري بأنه كان يشرب الخمر، وهو الأمر الذي نفاه الأخير مؤكدًا أنها مفبركة ولا أساس لها من الصحة، داعيًا الجميع إلى ضرورة التأكد قبل الخوض في "أعراض الناس".

وكانت قد انتشرت صورة للعمري وهو يحتضن فتاة قيل أنها اجنبية، ولم يعرف من هو ناشر هذه الصورة فيما تحدثت بعض المصادر المقربة من العمري أن ناشره هو أحد اصدقائه انتقاماً منه بعد خلاف معه.